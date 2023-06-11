Работу фонтана на Октябрьской площади в Таганроге продлили на час

Posted 11 июня 2023, 10:15
Published 11 июня 2023, 10:15
Modified 11 июня 2023, 10:16
Updated 11 июня 2023, 10:16
В Таганроге с наступлением теплого сезона включили фонтан на Октябрьской площади города. В будние дни он будет работать с 13.00 мск до 21.00 мск, а в выходные — с 10.00 мск до 21.00 мск.
Продлить работу фонтана власти решили после просьб горожан.
Жители Таганрога поблагодарили властей, однако посетовали, что фонтан не будет работать круглосуточно: «Эх, раньше никаких таймером не было! Утром посидеть у фонтана ведь приятно!».
Напомним, сегодня в Таганроге на Пушкинской набережной состоится фестиваль красок.