rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 июня 2023, 10:15

Published 11 июня 2023, 10:15

Modified 11 июня 2023, 10:16

Updated 11 июня 2023, 10:16

В Таганроге на час продлили работу фонтана на Октябрьской площади города

Работу фонтана на Октябрьской площади в Таганроге продлили на час

11 июня 2023, 10:15
Фото: 1MI. В Таганроге на час продлили работу фонтана на Октябрьской площади города
В Таганроге на час продлили работу фонтана на Октябрьской площади, сообщили в администрации города.

В Таганроге с наступлением теплого сезона включили фонтан на Октябрьской площади города. В будние дни он будет работать с 13.00 мск до 21.00 мск, а в выходные — с 10.00 мск до 21.00 мск.

Продлить работу фонтана власти решили после просьб горожан.

В Ростове на Западном до 1 июля появится еще один светомузыкальный фонтан
Узнать подробнее

Жители Таганрога поблагодарили властей, однако посетовали, что фонтан не будет работать круглосуточно: «Эх, раньше никаких таймером не было! Утром посидеть у фонтана ведь приятно!».

Напомним, сегодня в Таганроге на Пушкинской набережной состоится фестиваль красок.

Читайте также:
Фонтан «Чаша» на площади Ленина в Ростове построят на новом местеСразу три фонтана построят в Ростове рядом с Музыкальным театром в 2024 годуВласти Ростова объяснили, зачем в парке «Сказка» снесли фонтан
#Виктория Прутковская#Общество#Город#Новости#Ростовская область#Таганрог#Городская среда#Администрация Таганрога
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика