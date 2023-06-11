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Работу фонтана на Октябрьской площади в Таганроге продлили на час

11 июня 2023, 10:15
Фото: 1MI
В Таганроге на час продлили работу фонтана на Октябрьской площади города
В Таганроге на час продлили работу фонтана на Октябрьской площади, сообщили в администрации города.

В Таганроге с наступлением теплого сезона включили фонтан на Октябрьской площади города. В будние дни он будет работать с 13.00 мск до 21.00 мск, а в выходные — с 10.00 мск до 21.00 мск.

Продлить работу фонтана власти решили после просьб горожан.

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Жители Таганрога поблагодарили властей, однако посетовали, что фонтан не будет работать круглосуточно: «Эх, раньше никаких таймером не было! Утром посидеть у фонтана ведь приятно!».

Напомним, сегодня в Таганроге на Пушкинской набережной состоится фестиваль красок.

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#Виктория Прутковская#Город#Общество#Городская среда#Новости#Таганрог#Ростовская область#Фонтан в Таганроге#Администрация Таганрога
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