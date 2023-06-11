Posted Сегодня, 18:16
Published Сегодня, 18:16
Modified Сегодня, 18:18
Updated Сегодня, 18:18
ДТП произошло в Тацинском районе Ростовской области. 60-летний водитель автобуса «Неоплан», курсирующего из Волгодонска в Москву, столкнулся с автомобилем ВАЗ 111130.
В результате удара транспортных средств травмы получили 27-летний и 29-летний пассажиры легковушки. Сейчас они находятся в больнице. Никто из 41 пассажира автобуса не пострадал.
Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
Ранее водитель BMW сбил велосипедиста на трассе в Ростовской области.