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Рейсовый автобус столкнулся с легковушкой на трассе в Ростовской области

11 июня 2023, 18:16
Фото: 1MI
Два человека пострадали в результате ДТП в Ростовской области
Два человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса и легковушки в Ростовской области, сообщили в ГИБДД России по региону.

ДТП произошло в Тацинском районе Ростовской области. 60-летний водитель автобуса «Неоплан», курсирующего из Волгодонска в Москву, столкнулся с автомобилем ВАЗ 111130.

В результате удара транспортных средств травмы получили 27-летний и 29-летний пассажиры легковушки. Сейчас они находятся в больнице. Никто из 41 пассажира автобуса не пострадал.

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Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее водитель BMW сбил велосипедиста на трассе в Ростовской области.

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