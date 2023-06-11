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Ростовчанин сбежал из больницы с капельницей и в одних трусах

11 июня 2023, 15:49
Фото: Telegram-канал "Ростов Папа"
Ростовчанин, разгуливающий в трусах и с капельницей, удивил ростовчан
Жителя Ростова, разгуливающего в трусах и с капельницей, заметили на улицах города очевидцы, они предположили, что он сбежал из больницы.

Жителей Ростова удивил разгуливающий по улице полуголый мужчина. Он был одет в одни трусы. Также прохожие заметили у него в руках капельницу. Очевидцы предположили, что мужчина сбежал из больницы.

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«Кто-то выгуливает собак на улицу, а кто-то — капельницу», «Так надоели тараканы и больничная каша, что мужик деру дал», «Господи, с ростовской жарой скоро все в одном белье ходить будем», — шутят в соцсетях горожане.

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