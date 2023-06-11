Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Жителей Ростова удивил разгуливающий по улице полуголый мужчина. Он был одет в одни трусы. Также прохожие заметили у него в руках капельницу. Очевидцы предположили, что мужчина сбежал из больницы.
«Кто-то выгуливает собак на улицу, а кто-то — капельницу», «Так надоели тараканы и больничная каша, что мужик деру дал», «Господи, с ростовской жарой скоро все в одном белье ходить будем», — шутят в соцсетях горожане.
Ранее ростовчан рассмешил голый мужчина, гулявший в Берберовке.