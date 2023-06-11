Специалист отметила, что из-за обрушения берегов существует опасность для строящихся на них домов. Черкашина обратила внимание, что жилье в Ростове строят и на правом, и на левом берегах. Она призвала соблюдать все строительные нормы и технологии, а также проводить геологические изыскания, которые помогают бороться с эрозией берегов Дона. В противном случае есть риск для строящихся там зданий.