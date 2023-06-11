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Ростовский эколог рассказала, почему мелеет река Дон и чем это опасно

11 июня 2023, 08:33
Фото: wikipedia.org
Река Дон в Ростовской области
Обмеление реки Дон является естественным процессом, заявила ростовский эколог Ирина Черкашина.

Ростовский эколог Ирина Черкашина рассказала «КП — Ростов-на-Дону» о причинах обмеления реки Дон. Она заявила, что это естественный процесс, который длится уже сотни лет. Дело тут не только в климате, но и в эрозии берегов. Так, берега реки Дон состоят из известняка и глины. Они достаточно хрупкие, и потому быстро разрушаются.

Специалист отметила, что из-за обрушения берегов существует опасность для строящихся на них домов. Черкашина обратила внимание, что жилье в Ростове строят и на правом, и на левом берегах. Она призвала соблюдать все строительные нормы и технологии, а также проводить геологические изыскания, которые помогают бороться с эрозией берегов Дона. В противном случае есть риск для строящихся там зданий.

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Для борьбы с обрушением берегов и обмелением Дона Черкашина предложила отказаться от хозяйственной деятельность у крутых берегов. Там, по ее словам, даже нельзя разбивать огород. Тогда процессы разрушения берегов и эрозии будут протекать медленнее.

Ранее эколог рассказал, почему в Ростовской области гибнут дикие животные и птицы.

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