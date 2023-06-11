Рыбака из Ростова ночью штормом унесло в Таганрогский залив

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Звонок спасателям поступил в районе 4 часов утра. Мужчина из Ростова отправился на рыбалку и его на резиновой лодке отнесло далеко от берега.
Внезапно поднялся сильный ветер, пошел дождь. Течение отнесло лодку на 3 километра.
Всего в спасательной операции были задействованы 4 человека. Рыбак все это время находился на связи. Он был найден и доставлен на берег. Помощь медиков ему не понадобилась.
Спасатели предупреждают жителей региона, что в выходные действует штормовое предупреждение.
Ранее в Таганрогском заливе были спасены шестеро мужчин, которые отправились в плавание на моторной лодке без необходимого запаса топлива.