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Рыбака из Ростова ночью штормом унесло в Таганрогский залив

11 июня 2023, 07:13
Фото: 1MI
В Таганрогском заливе спасли попавшего в шторм рыбака из Ростова
Сотрудники МЧС спасли рыбака в Таганрогском заливе, лодка которого оказалась далеко от берега, сообщили в пресс-центре службы.

Звонок спасателям поступил в районе 4 часов утра. Мужчина из Ростова отправился на рыбалку и его на резиновой лодке отнесло далеко от берега.

Внезапно поднялся сильный ветер, пошел дождь. Течение отнесло лодку на 3 километра.

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Всего в спасательной операции были задействованы 4 человека. Рыбак все это время находился на связи. Он был найден и доставлен на берег. Помощь медиков ему не понадобилась.

Спасатели предупреждают жителей региона, что в выходные действует штормовое предупреждение.

Ранее в Таганрогском заливе были спасены шестеро мужчин, которые отправились в плавание на моторной лодке без необходимого запаса топлива.

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