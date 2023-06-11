Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией призвали генерального прокурора России Игоря Краснова проверить солиста группы «Звери» Романа Билыка. Музыкант является уроженцем Таганрога Ростовской области. Авторы обращения подозревают его в финансировании ВСУ и неоднозначных высказываниях о спецоперации.
«Билык неоднократно заявлял, что он вне политики, однако его поведение говорит о желании усидеть на двух стульях, быть хорошим для наших и ваших», — приводит слова авторов обращения Lenta.ru.
Сам Билык ситуацию с обращением в генеральную прокуратуру никак не комментировал.
Ранее на ПМЭФ отменили концерт группы «Звери» из-за неоднозначных высказываний таганрожца Романа Билыка.