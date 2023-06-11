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Солиста группы «Звери» из Ростовской области проверят из-за высказываний об СВО

11 июня 2023, 12:15
Фото: Wikipedia.org
Уроженца Ростовской области, солиста группы "Звери" проверят из-за высказываний против СВО
Уроженца Ростовской области, солиста группы «Звери» Романа Билыка проверят из-за высказываний о спецоперации, пишут СМИ.

Представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией призвали генерального прокурора России Игоря Краснова проверить солиста группы «Звери» Романа Билыка. Музыкант является уроженцем Таганрога Ростовской области. Авторы обращения подозревают его в финансировании ВСУ и неоднозначных высказываниях о спецоперации.

«Билык неоднократно заявлял, что он вне политики, однако его поведение говорит о желании усидеть на двух стульях, быть хорошим для наших и ваших», — приводит слова авторов обращения Lenta.ru.

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Сам Билык ситуацию с обращением в генеральную прокуратуру никак не комментировал.

Ранее на ПМЭФ отменили концерт группы «Звери» из-за неоднозначных высказываний таганрожца Романа Билыка.

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