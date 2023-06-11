Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Крупный пожар произошел на улице Менжинского, 2 в Ростове. Там горит склад с покрышками на территории завода Ростсельмаш. Огонь распространился на площади в 80 квадратных метров. Сейчас пожарным удалось ликвидировать открытое горение.
В тушении участвуют 36 спасателей и 11 единиц техники. Угрозы распространения пожара нет. Ситуация находится на контроле у регионального МЧС России.
О пострадавших пока не сообщалось.
Информация уточняется.
Ранее ростовчане сообщили о едком дыме и запахе резины из-за пожара на улице Менжинского.