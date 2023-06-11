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Спасатели ликвидировали открытое горение на заводе Ростсельмаш в Ростове 11 июня

11 июня 2023, 09:52
Фото: МЧС России по Ростовской области
Пожар локализовали на улице Менжинского в Ростове
В Ростове спасатели смогли ликвидировать открытое горение на улице Менжинского, 2сообщили в МЧС России по региону.

Крупный пожар произошел на улице Менжинского, 2 в Ростове. Там горит склад с покрышками на территории завода Ростсельмаш. Огонь распространился на площади в 80 квадратных метров. Сейчас пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

В тушении участвуют 36 спасателей и 11 единиц техники. Угрозы распространения пожара нет. Ситуация находится на контроле у регионального МЧС России.

Появилось видео пожара на заводе Ростсельмаш в Ростове 11 июня
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О пострадавших пока не сообщалось.

Информация уточняется.

Ранее ростовчане сообщили о едком дыме и запахе резины из-за пожара на улице Менжинского.

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