Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
Прохожий умер на проспекте Шолохова в Ростове днем 11 июня. Мужчине резко стало плохо, он упал, после чего уже не пришел в сознание. В это время рядом сотрудники ДПС оформляли протокол о дорожном происшествии.
Водитель ВАЗ 2107, находясь в неадекватном состоянии, устроил ДТП с участием Nissan и Mazda. После этого он попытался бежать, однако был задержан другими водителями и полицейскими. К счастью, в ДТП никто не пострадал.
Прохожему же стало плохо через 40 минут после инцидента. Сотрудники ГИБДД пытались ему помочь и вызвали скорую помощь. Однако медики констатировали смерть мужчины.
Ранее водитель BMW сбил велосипедиста на трассе в Ростовской области.