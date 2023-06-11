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Стали известны подробности гибели прохожего рядом с ДТП на Шолохова в Ростове

11 июня 2023, 16:33
Фото: 1MI
Стали известны подробности гибели прохожего рядом с ДТП на Шолохова в Ростове
Случайному прохожему резко стало плохо на проспекте Шолохова в Ростове, рядом в это время протокол о ДТП оформляли сотрудники ГИБДД, пишут в соцсетях подписчики паблика «Ростов Главный».

Прохожий умер на проспекте Шолохова в Ростове днем 11 июня. Мужчине резко стало плохо, он упал, после чего уже не пришел в сознание. В это время рядом сотрудники ДПС оформляли протокол о дорожном происшествии.

Водитель ВАЗ 2107, находясь в неадекватном состоянии, устроил ДТП с участием Nissan и Mazda. После этого он попытался бежать, однако был задержан другими водителями и полицейскими. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

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Прохожему же стало плохо через 40 минут после инцидента. Сотрудники ГИБДД пытались ему помочь и вызвали скорую помощь. Однако медики констатировали смерть мужчины.

Ранее водитель BMW сбил велосипедиста на трассе в Ростовской области.

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