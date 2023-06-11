Днем 11 июня крупный пожар произошел на улице Менжинского, 2 в Ростове. Огонь там охватил склад с покрышками на территории завода сельскохозяйственной техники. Возгорание распространилось на площади в 80 квадратных метров. Сейчас его удалось локализовать.