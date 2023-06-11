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Стали известны подробности крупного пожара на заводе Ростсельмаш в Ростове 11 июня

11 июня 2023, 09:42
Фото: МЧС России по Ростовской области
Пожар на улице Менжинского в Ростове
В Ростове крупный пожар произошел на улице Менжинского, 2, сообщили в МЧС России по региону.

Днем 11 июня крупный пожар произошел на улице Менжинского, 2 в Ростове. Огонь там охватил склад с покрышками на территории завода сельскохозяйственной техники. Возгорание распространилось на площади в 80 квадратных метров. Сейчас его удалось локализовать.

На месте работают 36 спасателей и 11 единиц техники. О пострадавших пока не сообщается.

Появилось видео пожара на заводе Ростсельмаш в Ростове 11 июня
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Информация о происшествии уточняется.

Ранее ростовчане сообщили о дыме, затянувшем микрорайон Сельмаш из-за пожара на улице Менжинского.

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