Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Днем 11 июня крупный пожар произошел на улице Менжинского, 2 в Ростове. Огонь там охватил склад с покрышками на территории завода сельскохозяйственной техники. Возгорание распространилось на площади в 80 квадратных метров. Сейчас его удалось локализовать.
На месте работают 36 спасателей и 11 единиц техники. О пострадавших пока не сообщается.
Информация о происшествии уточняется.
Ранее ростовчане сообщили о дыме, затянувшем микрорайон Сельмаш из-за пожара на улице Менжинского.