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В Ростове пассажир ВАЗа угрожал пистолетом, чтобы проехать пробку на Вавилова

11 июня 2023, 06:30
Фото: 1MI
В Ростове пассажир ВАЗа угрожал пистолетом, чтоб проехать пробку на Вавилова
Пассажир машины ВАЗ-2107 прибегнул к угрозам пистолетом, чтобы водитель смог проехать образовавшуюся в Ростове пробку, сообщают очевидцы в соцсетях.

Пробка образовалась на улице Вавилова. В сети появилось видео, на котором видно, что из окна автомобиля синего цвета высовывается рука с пистолетом.

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После такой угрозы проезжающим транспортным средствам водитель ВАЗа объехал пробку. На видео отчетливо виден госномер нарушителей. В скором времени ими могут заняться сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, накануне на трассе М-4 «Дон» в Чертковском районе Ростовской области пробка растянулась на 20 километров. По предварительной информации, причиной затора стала авария и дорожные работы.

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