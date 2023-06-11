Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Updated Сегодня, 06:34
Пробка образовалась на улице Вавилова. В сети появилось видео, на котором видно, что из окна автомобиля синего цвета высовывается рука с пистолетом.
После такой угрозы проезжающим транспортным средствам водитель ВАЗа объехал пробку. На видео отчетливо виден госномер нарушителей. В скором времени ими могут заняться сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, накануне на трассе М-4 «Дон» в Чертковском районе Ростовской области пробка растянулась на 20 километров. По предварительной информации, причиной затора стала авария и дорожные работы.