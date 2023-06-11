Тогда обвиняемый, будучи пьяным, решил выяснить отношения со своей возлюбленной. Вскоре пара начала ругаться. В порыве гнева мужчина несколько раз ударил женщину, после чего избил ремнем и деревянной палкой. У жертвы оказались сломаны ребра и травмированы внутренние органы. Она скончалась до приезда скорой помощи.