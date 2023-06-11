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В Ростовской области осудили местного жителя, до смерти забившего сожительницу ремнем

11 июня 2023, 17:51
Фото: pxhere.com
В Ростовской области осудили мужчину, жестоко убившего сожительницу ремнем
В Ростовской области осудили мужчину, жестоко убившего сожительницу, сообщили в Следкоме.

Суд в Зимовниковском районе вынес приговор местному жителю, жестоко убившему свою сожительницу. Трагедия произошла в августе прошлого года.

Тогда обвиняемый, будучи пьяным, решил выяснить отношения со своей возлюбленной. Вскоре пара начала ругаться. В порыве гнева мужчина несколько раз ударил женщину, после чего избил ремнем и деревянной палкой. У жертвы оказались сломаны ребра и травмированы внутренние органы. Она скончалась до приезда скорой помощи.

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Суд признал мужчину виновным в убийстве сожительницы. Ему назначили наказание в виде шести лет лишения свободы, пишет Donday.

Ранее до полусмерти избил 8-месячного ребенка житель Ростовской области.

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