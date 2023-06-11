Posted Сегодня, 17:51
Published Сегодня, 17:51
Modified Сегодня, 17:53
Updated Сегодня, 17:53
Суд в Зимовниковском районе вынес приговор местному жителю, жестоко убившему свою сожительницу. Трагедия произошла в августе прошлого года.
Тогда обвиняемый, будучи пьяным, решил выяснить отношения со своей возлюбленной. Вскоре пара начала ругаться. В порыве гнева мужчина несколько раз ударил женщину, после чего избил ремнем и деревянной палкой. У жертвы оказались сломаны ребра и травмированы внутренние органы. Она скончалась до приезда скорой помощи.
Суд признал мужчину виновным в убийстве сожительницы. Ему назначили наказание в виде шести лет лишения свободы, пишет Donday.
Ранее до полусмерти избил 8-месячного ребенка житель Ростовской области.