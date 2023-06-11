На помощь мужчине пришли инспекторы Таганрогского отделения ГИМС и спасатели. Все время они были на связи с мужчиной по телефону. Они попросили его надеть спасателей жилет и не паниковать.



После того, как мужчину нашли, его благополучно доставили на берег. Медицинская помощь ему не понадобилась.