Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
В ночь на 11 июня сотрудники МЧС спасли рыбака в Таганрогском заливе. Волны стремительно унесли его на резиновой лодке от берега. Рыбак вышел на промысел, не обратив внимания на штормовое предупреждение.
На помощь мужчине пришли инспекторы Таганрогского отделения ГИМС и спасатели. Все время они были на связи с мужчиной по телефону. Они попросили его надеть спасателей жилет и не паниковать.
После того, как мужчину нашли, его благополучно доставили на берег. Медицинская помощь ему не понадобилась.
Ранее в Таганрогском заливе спасли шестерых мужчин, уплывших в море без бензина.