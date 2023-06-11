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В Ростовской области спасли рыбака, чью лодку унесло в сторону моря

11 июня 2023, 13:17
Фото: 1MI
В Ростовской области спасли рыбака, лодку которого унесло в сторону моря
В Ростовской области спасли рыбака, лодку которого унесло в сторону моря, сообщили в региональном МЧС.

В ночь на 11 июня сотрудники МЧС спасли рыбака в Таганрогском заливе. Волны стремительно унесли его на резиновой лодке от берега. Рыбак вышел на промысел, не обратив внимания на штормовое предупреждение.

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На помощь мужчине пришли инспекторы Таганрогского отделения ГИМС и спасатели. Все время они были на связи с мужчиной по телефону. Они попросили его надеть спасателей жилет и не паниковать.

После того, как мужчину нашли, его благополучно доставили на берег. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Ранее в Таганрогском заливе спасли шестерых мужчин, уплывших в море без бензина.

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#Происшествия#Происшествие#Транспорт
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