Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
В Ростове 7 июня завершился очередной этап гидравлических испытаний тепловых сетей. 10 июня Департамент ЖКХ проинспектировал места проведения ремонтных работ.
Представители «Ростовских тепловых сетей» рассказали властям, что во время испытаний выявили новые дефекты. Теперь им нужно еще несколько дней на их устранение. Из-за этого без горячей воды остаются жители нескольких улиц в центре Ростова и на Западном.
Власти продолжают держать на контроле восстановление горячего водоснабжения в городе. «Ростовским тепловым сетям» поручено в кратчайшие сроки провести необходимые ремонтные работы с привлечением всех собственных и подрядных бригад.
«О фактах превышения установленных сроков ограничения коммунальных ресурсов администрация города проинформировала контролирующие органы для принятия в отношении ресурсоснабжающих организаций установленных законом мер», — заключили чиновники.
Напомним, оставшиеся без воды ростовчане жалуются на бездействие работников на Западном.