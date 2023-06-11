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Власти заявили, что контролируют восстановление горячего водоснабжения в Ростове

11 июня 2023, 08:53
Фото: 1MI
Работы по восстановлению горячего водоснабжения в Ростове находятся на контроле у властей
Работы по восстановлению горячего водоснабжения в Ростове находятся на контроле у властей, заверили в администрации города.

В Ростове 7 июня завершился очередной этап гидравлических испытаний тепловых сетей. 10 июня Департамент ЖКХ проинспектировал места проведения ремонтных работ.

Представители «Ростовских тепловых сетей» рассказали властям, что во время испытаний выявили новые дефекты. Теперь им нужно еще несколько дней на их устранение. Из-за этого без горячей воды остаются жители нескольких улиц в центре Ростова и на Западном.

Власти продолжают держать на контроле восстановление горячего водоснабжения в городе. «Ростовским тепловым сетям» поручено в кратчайшие сроки провести необходимые ремонтные работы с привлечением всех собственных и подрядных бригад.

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«О фактах превышения установленных сроков ограничения коммунальных ресурсов администрация города проинформировала контролирующие органы для принятия в отношении ресурсоснабжающих организаций установленных законом мер», — заключили чиновники.

Напомним, оставшиеся без воды ростовчане жалуются на бездействие работников на Западном.

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#Отключение горячей воды в Ростове#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Городская среда#Ростов-на-Дону#Виктория Прутковская
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