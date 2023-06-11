В результате удара велосипедист получил серьезные травмы. Сейчас за его жизнь борются врачи.

ДТП произошло поздним вечером на трассе «Новочеркасск — Багаевская». 21-летняя водитель BMW сбила 33-летнего велосипедиста, двигавшегося по окраине дороги в попутном направлении.

Огромная пробка собралась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области из-за ДТП 11 июня

Ранее в Ростовской области в ДТП погиб 25-летний водитель и пострадал подросток.

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