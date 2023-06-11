Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
ДТП произошло поздним вечером на трассе «Новочеркасск — Багаевская». 21-летняя водитель BMW сбила 33-летнего велосипедиста, двигавшегося по окраине дороги в попутном направлении.
В результате удара велосипедист получил серьезные травмы. Сейчас за его жизнь борются врачи.
Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ДТП.
Ранее в Ростовской области в ДТП погиб 25-летний водитель и пострадал подросток.