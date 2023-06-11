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Водитель BMW сбил велосипедиста на трассе в Ростовской области

11 июня 2023, 14:58. Обновлено в 15:01
Фото: 1MI
Велосипедист получил серьезные травмы после столкновения с BMW в Ростовской области
Велосипедист получил серьезные травмы после столкновения с BMW в Ростовской области, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

ДТП произошло поздним вечером на трассе «Новочеркасск — Багаевская». 21-летняя водитель BMW сбила 33-летнего велосипедиста, двигавшегося по окраине дороги в попутном направлении.

В результате удара велосипедист получил серьезные травмы. Сейчас за его жизнь борются врачи.

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Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее в Ростовской области в ДТП погиб 25-летний водитель и пострадал подросток.

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