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Водитель иномарки сбил восьмилетнего мальчика на самокате в Ростовской области

11 июня 2023, 15:48
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
Восьмилетний мальчик пострадал в результате ДТП в Ростовской области
Восьмилетний мальчик пострадал в результате ДТП в Ростовской области, рассказали в пресс-службе ГИБДД России по региону.

ДТП произошло в Константиновске Ростовской области 10 июня. 39-летний водитель Opel Corsa на пешеходном переходе сбил 8-летнего мальчика на самокате. Происшествие случилось на пересечении улиц 25-го Октября и Фрунзе.

В результате ДТП мальчик получил травмы и сейчас находится под наблюдением медиков.

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Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.

Ранее в Ростовской области в ДТП погиб 25-летний водитель и пострадал подросток.

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