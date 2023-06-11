Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
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Updated Сегодня, 15:50
ДТП произошло в Константиновске Ростовской области 10 июня. 39-летний водитель Opel Corsa на пешеходном переходе сбил 8-летнего мальчика на самокате. Происшествие случилось на пересечении улиц 25-го Октября и Фрунзе.
В результате ДТП мальчик получил травмы и сейчас находится под наблюдением медиков.
Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.
Ранее в Ростовской области в ДТП погиб 25-летний водитель и пострадал подросток.