Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
В России все добровольческие отряды до 1 июля должны подписать контракты с министерством обороны. По словам военного ведомства, это должно повысить эффективность применения добровольцев в составе Объединенной группировки войск.
«РИА Новости» пишут, что подписание добровольческими формированиями контрактов с Минобороны даст им другой правовой статус и позволит рассчитывать на всестороннее обеспечение.
Также в военном ведомстве отметили, что добровольцы получат право заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с Минобороны напрямую.
Замминистра обороны Панков заявил, что сейчас в России существует более 40 добровольческих формирований, и Минобороны фиксирует существенный рост числа граждан, желающих вступить в их ряды. «Приказ расширяет возможности комплектования подразделений Объединенной группировки войск как военнослужащими, так и добровольцами, совместного применения воинских подразделений и добровольческих организаций», — подчеркнул Панков.
Ранее сообщалось, что глава «Антидилера» из Ростова-на-Дону Игорь Омельченко уехал на СВО добровольцем.