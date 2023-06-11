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Всех добровольцев в Ростовской области обяжут подписывать контракты с ВС РФ с 1 июля

11 июня 2023, 08:45
Фото: 1MI
Всех добровольцев в Ростовской области обяжут подписывать контракты с ВС РФ
В Ростовской области добровольцев обяжут подписывать контракты с ВС РФ, пишут СМИ.

В России все добровольческие отряды до 1 июля должны подписать контракты с министерством обороны. По словам военного ведомства, это должно повысить эффективность применения добровольцев в составе Объединенной группировки войск.

«РИА Новости» пишут, что подписание добровольческими формированиями контрактов с Минобороны даст им другой правовой статус и позволит рассчитывать на всестороннее обеспечение.

Также в военном ведомстве отметили, что добровольцы получат право заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с Минобороны напрямую.

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Замминистра обороны Панков заявил, что сейчас в России существует более 40 добровольческих формирований, и Минобороны фиксирует существенный рост числа граждан, желающих вступить в их ряды. «Приказ расширяет возможности комплектования подразделений Объединенной группировки войск как военнослужащими, так и добровольцами, совместного применения воинских подразделений и добровольческих организаций», — подчеркнул Панков.

Ранее сообщалось, что глава «Антидилера» из Ростова-на-Дону Игорь Омельченко уехал на СВО добровольцем.

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