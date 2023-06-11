Замминистра обороны Панков заявил, что сейчас в России существует более 40 добровольческих формирований, и Минобороны фиксирует существенный рост числа граждан, желающих вступить в их ряды. «Приказ расширяет возможности комплектования подразделений Объединенной группировки войск как военнослужащими, так и добровольцами, совместного применения воинских подразделений и добровольческих организаций», — подчеркнул Панков.