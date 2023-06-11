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Жители Ростова избили предполагаемого организатора ночных взрывов 9 июня

11 июня 2023, 05:25
Фото: 1MI
Жители Ростова избили предполагаемого организатора ночных взрывов
Ростовчане устроили самосуд над мужчиной, который запускал петарды вечером 9 июня, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Напомним, накануне звуки мощных хлопков на Северном в Ростове напугали местных жителей. Позже стало известно, что причиной их стали петарды.

По предварительной информации, инцидент в пятницу вечером произошел на улице Стартовой.

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Всего было четыре хлопка, которые прозвучали приблизительно с 21.00 до 23.00 мск. Сообщается, что камеры видеонаблюдения даже зафиксировали один хлопок.

Жители близкорасположенных домов выяснили, кто запускал петарды. Им оказался мужчина, одетый в белую майку. Как сообщили очевидцы, мужчину поймали и избили.

«Местные парни его догнали и немного набуцкали», — пишет телеграм-канал «Ростов Главный».

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