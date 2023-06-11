Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Напомним, накануне звуки мощных хлопков на Северном в Ростове напугали местных жителей. Позже стало известно, что причиной их стали петарды.
По предварительной информации, инцидент в пятницу вечером произошел на улице Стартовой.
Всего было четыре хлопка, которые прозвучали приблизительно с 21.00 до 23.00 мск. Сообщается, что камеры видеонаблюдения даже зафиксировали один хлопок.
Жители близкорасположенных домов выяснили, кто запускал петарды. Им оказался мужчина, одетый в белую майку. Как сообщили очевидцы, мужчину поймали и избили.
«Местные парни его догнали и немного набуцкали», — пишет телеграм-канал «Ростов Главный».