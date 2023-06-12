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Более 500 подростков получили паспорта из рук губернатора Ростовской области 12 июня

12 июня 2023, 13:13
Фото: Telegram-канал Василия Голубева
Более 500 подростков получили паспорта из рук губернатора Ростовской области 12 июня
В Ростовской области состоялось торжественное вручение первых паспортов юным жителям региона, об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

В понедельник, 12 июня, в День России прошла церемония торжественного вручения паспортов юным дончанам. Губернатор Ростовской области Василий Голубев вручил паспорта 500 мальчикам и девочкам из всех городов и населенных пунктов Ростовской области.

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Паспорта вручали в рамках акции «Мы — граждане России!», а в торжественной церемонии могли участвовать 14-летние подростки, которые имеют особые достижения в учебе, спорте или общественной деятельности.

Ранее в Ростове паспорта вручали лучшим школьникам.

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