Более 500 подростков получили паспорта из рук губернатора Ростовской области 12 июня

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
В понедельник, 12 июня, в День России прошла церемония торжественного вручения паспортов юным дончанам. Губернатор Ростовской области Василий Голубев вручил паспорта 500 мальчикам и девочкам из всех городов и населенных пунктов Ростовской области.
Паспорта вручали в рамках акции «Мы — граждане России!», а в торжественной церемонии могли участвовать 14-летние подростки, которые имеют особые достижения в учебе, спорте или общественной деятельности.
Ранее в Ростове паспорта вручали лучшим школьникам.