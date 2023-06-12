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Движение транспорта по обходу Аксая не успели открыть к обещанному сроку

12 июня 2023, 13:35
Фото: donland.ru
Движение транспорта по обходу Аксая не успели открыть к обещанному сроку
Под Ростовом до сих пор не закончили строительство обхода Аксая, несмотря на то, что обещанный срок завершения работ был назначен на 10 июня, об этом рассказали донские СМИ.

Напомним, в начале мая глава «Автодора» Вячеслав Петушенко объявил, что движение по обходу Аксая откроют ровно через месяц — 10 июня. Несмотря на это обещание, ситуация на трассе не изменилась, а транспортный объект так и не запустили в эксплуатацию.

Портал 1Rnd напомнил, что и губернатор Голубев обещал, что движение по новой дороге откроют до Дня России. Однако и 12 июня ничего не изменилось, на «Яндекс. Картах» новая дорога по-прежнему закрыта.

Фото: Яндекс. Карты

В последний раз ее упоминали в релизе от «Автодора» от 7 июня, где ее включили в список трасс, ожидающих открытия. Новая дата запуска движения в сообщении пресс-службы указана не была.

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