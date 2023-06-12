Движение транспорта по обходу Аксая не успели открыть к обещанному сроку

Напомним, в начале мая глава «Автодора» Вячеслав Петушенко объявил, что движение по обходу Аксая откроют ровно через месяц — 10 июня. Несмотря на это обещание, ситуация на трассе не изменилась, а транспортный объект так и не запустили в эксплуатацию.