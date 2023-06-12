Движение транспорта по обходу Аксая не успели открыть к обещанному сроку

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Напомним, в начале мая глава «Автодора» Вячеслав Петушенко объявил, что движение по обходу Аксая откроют ровно через месяц — 10 июня. Несмотря на это обещание, ситуация на трассе не изменилась, а транспортный объект так и не запустили в эксплуатацию.
Портал 1Rnd напомнил, что и губернатор Голубев обещал, что движение по новой дороге откроют до Дня России. Однако и 12 июня ничего не изменилось, на «Яндекс. Картах» новая дорога по-прежнему закрыта.
В последний раз ее упоминали в релизе от «Автодора» от 7 июня, где ее включили в список трасс, ожидающих открытия. Новая дата запуска движения в сообщении пресс-службы указана не была.