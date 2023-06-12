Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
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Авария произошла почти в 21:00 10 июня на трассе А-260 «Волгоград
Каменск-Шахтинский граница с Луганской Народной Республикой» в Тацинском районе.
Автобус «Неоплан» с 41 пассажиром двигался по маршруту Волгодонск — Москва. По предварительной информации, именно водитель автобуса стал виновником аварии. Его автобус врезался в машину ВАЗ-111130.
От столкновения пострадали два пассажира 27 и 29 лет. Они были госпитализированы. На данный момент устанавливаются все обстоятельства аварии.
Ранее на проспекте Шолохова в Ростове произошла авария. Очевидцу ДТП стало плохо и он умер до приезда медиков.