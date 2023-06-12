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Двое пассажиров автобуса Волгодонск — Москва пострадали в ДТП 10 июня

12 июня 2023, 06:36
Фото: ГИБДД
Двое пассажиров автобуса из Ростовской области пострадали в ДТП 10 июня
В результате ДТП с участием автобуса различные травмы получили два человека, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Авария произошла почти в 21:00 10 июня на трассе А-260 «Волгоград
Каменск-Шахтинский граница с Луганской Народной Республикой» в Тацинском районе.


Автобус «Неоплан» с 41 пассажиром двигался по маршруту Волгодонск — Москва. По предварительной информации, именно водитель автобуса стал виновником аварии. Его автобус врезался в машину ВАЗ-111130.

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От столкновения пострадали два пассажира 27 и 29 лет. Они были госпитализированы. На данный момент устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее на проспекте Шолохова в Ростове произошла авария. Очевидцу ДТП стало плохо и он умер до приезда медиков.

#Происшествие#Дтп#ДТП с автобусом#Происшествия#Ростовская область
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