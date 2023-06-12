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Карту сельхозземель разработают в Ростовской области за 327 млн рублей

12 июня 2023, 07:11
Фото: 1MI
Карту сельхозземель разработают в Ростовской области за 327 млн рублей
В Ростовской области ищут исполнителя, который разработает карту сельхозземель региона, сообщается на сайте государственных закупок.

Стоимость контракта оценивается в более 327 миллионов рублей. При этом исполнитель должен произвести работы по установлению границ земель сельскохозяйственного назначения, включая сельскохозяйственные угодья, посредством подготовки карты-схемы земель сельскохозяйственного назначения, включая сельскохозяйственные угодья, в Ростовской области.

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Заказчиком работ является Министерство сельского хозяйства РФ. Итоги по выбору поставщика будут подведены 4 июля.

В критериях по выбору исполнителя конкурса указано, что будет дана соответствующая оценка, если участник закупки имеет работников по специальности «Картография и геоинформатика».

Ранее зоолог рассказала, какую опасность представляют для сельского хозяйства стаи марокканской саранчи, личинки которой выявили в Ростовской области. Так, по словам специалиста, такая саранча съедает поля начисто.

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#Государственная закупка в Ростове#Общество#Ростовская область#Сельское хозяйство в Ростовской области#Аграрии в Ростовской области
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