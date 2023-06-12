Карту сельхозземель разработают в Ростовской области за 327 млн рублей

Стоимость контракта оценивается в более 327 миллионов рублей. При этом исполнитель должен произвести работы по установлению границ земель сельскохозяйственного назначения, включая сельскохозяйственные угодья, посредством подготовки карты-схемы земель сельскохозяйственного назначения, включая сельскохозяйственные угодья, в Ростовской области.