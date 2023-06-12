Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Синоптики представили прогноз, согласно которому ночью и днем во вторник, 13 июня, в Ростовской области ожидаются неблагоприятные метеорологические явления, а именно сильные дожди с ливнями, грозой и градом, которые будут сопровождаться штормовым ветром скоростью до 23 метров в секунду.
Жителям региона рекомендуется сократить время пребывание на улице во время непогоды, внимательно выбирать места для парковки и прогулок, избегать рекламных конструкций и деревьев, способных рухнуть из-за сильных порывов ветра. Кроме того, автомобилистам рекомендуется выбирать безопасную скорость движения и увеличить дистанцию с другими транспортными средствами, чтобы избежать аварийных ситуаций.
Ранее климатолог Иошпа рассказал, что в длинные выходные не стоит опасаться аномальных ливней, какие накрывали регион в конце мая.