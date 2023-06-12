Жителям региона рекомендуется сократить время пребывание на улице во время непогоды, внимательно выбирать места для парковки и прогулок, избегать рекламных конструкций и деревьев, способных рухнуть из-за сильных порывов ветра. Кроме того, автомобилистам рекомендуется выбирать безопасную скорость движения и увеличить дистанцию с другими транспортными средствами, чтобы избежать аварийных ситуаций.