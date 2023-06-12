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Ливни, град и штормовой ветер накроют Ростовскую область 13 июня

12 июня 2023, 11:32
Фото: 1MI
Ливни, град и штормовой ветер накроют Ростовскую область 13 июня

В Ростовской области из-за ливней продлили штормовое предупреждение до 14 июня

В Ростовской области во вторник, 13 июня, продолжит действовать штормовое предупреждение из-за сильных дождей, града и штормового ветра, об этом сообщили в пресс-службе донского ГУ МЧС.

Синоптики представили прогноз, согласно которому ночью и днем во вторник, 13 июня, в Ростовской области ожидаются неблагоприятные метеорологические явления, а именно сильные дожди с ливнями, грозой и градом, которые будут сопровождаться штормовым ветром скоростью до 23 метров в секунду.

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Жителям региона рекомендуется сократить время пребывание на улице во время непогоды, внимательно выбирать места для парковки и прогулок, избегать рекламных конструкций и деревьев, способных рухнуть из-за сильных порывов ветра. Кроме того, автомобилистам рекомендуется выбирать безопасную скорость движения и увеличить дистанцию с другими транспортными средствами, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Ранее климатолог Иошпа рассказал, что в длинные выходные не стоит опасаться аномальных ливней, какие накрывали регион в конце мая.

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