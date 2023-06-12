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На донской оборонный завод ТАНТК имени Бериева подал в суд разработчик ПВО из Москвы

12 июня 2023, 07:32
Фото: donland.ru
На донской оборонный завод ТАНТК имени Бериева подал в суд разработчик ПВО из Москвы
ПАО «НПО „Алмаз“ обратилось в суд с иском против ПАО „Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева“, обвинив компанию в неосновательном обогащении на 66,17 миллиона рублей, информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

24 мая 2023 года Арбитражный суд Ростовской области принял к рассмотрению исковое заявление истца ПАО «НПО „Алмаз“, которое требует взыскать деньги с ТАНТК имени Бериева в Таганроге. В качестве иных лиц в деле указана прокуратура Ростовской области.

В документах, появившихся в суде, «Алмаз» обвиняет ТАНТК в неосновательном обогащении на сумму более 66,17 миллиона рублей, а также процентами за использование денег на сумму более 14,7 миллиона рублей в период с 10 марта 2020 года по 6 апреля текущего года.

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Первое заседание пройдет 27 июня, теперь ответчику предстоит предоставить суду письменный отзыв на иск с возражениями относительно требований или же предъявить доказательства оплаты задолженности, если ТАНТК решит выплатить заявленные средства до заседания.

Напомним, ПАО «НПО „АЛМАЗ“ имени академика А. А. Расплетина» является одним из самых успешных оборонных предприятий России, только в 2021 году производитель ПВО и радиоаппаратуры дистанционного управления выручил от продажи более 52,9 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, за что судят бывшего директора авиазавода в Таганроге, и почему ущерб Минобороны составил два миллиарда рублей.

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