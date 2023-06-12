В документах, появившихся в суде, «Алмаз» обвиняет ТАНТК в неосновательном обогащении на сумму более 66,17 миллиона рублей, а также процентами за использование денег на сумму более 14,7 миллиона рублей в период с 10 марта 2020 года по 6 апреля текущего года.