Трассу «Ростов — Ставрополь» 12 июня парализовала многокилометровая пробка

В настоящий момент «багровым» стал участок трассы между 35-м и 42-м километрами 60Р-1, который проходит через Кагальницкое сельское поселение. На проезд пробки потребуется потратить не менее 20 минут из-за нескольких участков ремонтных работ. Путей объезда участка в настоящий момент не предусмотрено.