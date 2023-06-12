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Трассу «Ростов — Ставрополь» 12 июня парализовала многокилометровая пробка

12 июня 2023, 17:02
Фото: 1MI
В Ростовской области на трассе «Ростов-Ставрополь» растянулась многокилометровая пробка

На трассе «Ростов-Ставрополь» растянулась многокилометровая пробка 12 июня

В Ростовской области на трассе из Ростова в Ставрополь растянулась пробка протяженностью 7,2 километра, сведения об этом появились на сервисе «Яндекс. Карты».

Вечером понедельника, 12 июня, в Ростовской области стали поступать сообщения о заторе на трассе 60Р-1 «Ростов-на-Дону — Ставрополь». Затор возник около 18.30 мск и с тех пор начал собирать на трассе десятки машин.

Фото: Яндекс. Карты

В настоящий момент «багровым» стал участок трассы между 35-м и 42-м километрами 60Р-1, который проходит через Кагальницкое сельское поселение. На проезд пробки потребуется потратить не менее 20 минут из-за нескольких участков ремонтных работ. Путей объезда участка в настоящий момент не предусмотрено.

Напомним, ранее аналогичная пробка возникла в Октябрьском районе Ростовской области рядом со съездом на аэропорт Платов.

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