Трассу «Ростов — Ставрополь» 12 июня парализовала многокилометровая пробка

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Вечером понедельника, 12 июня, в Ростовской области стали поступать сообщения о заторе на трассе 60Р-1 «Ростов-на-Дону — Ставрополь». Затор возник около 18.30 мск и с тех пор начал собирать на трассе десятки машин.
В настоящий момент «багровым» стал участок трассы между 35-м и 42-м километрами 60Р-1, который проходит через Кагальницкое сельское поселение. На проезд пробки потребуется потратить не менее 20 минут из-за нескольких участков ремонтных работ. Путей объезда участка в настоящий момент не предусмотрено.
Напомним, ранее аналогичная пробка возникла в Октябрьском районе Ростовской области рядом со съездом на аэропорт Платов.