Недвижимость ростовского «Капиталбанка» в Тверской области выставили на торги

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
В бюллетене сказано, что АО «РАД» объявил повторные торги для продажи имущества ПАО «АКБ „Капиталбанк“» в качестве конкурсного управляющего, назначенного решением суда в апреле 2016 года.Первые торги прошли 7 июня и не позволили продать собственность банка.
Всего на торгах одним лотом пытаются продать недвижимость банка в Тверской области. В лот вошли сарай, котельная, административное здание, два склада, деревообрабатывающий цех с водонапорной башней и земельным участком. Общая площадь всей недвижимости составляет 49,95 квадратных метра, из них более 4,6 гектара составляет площадь земли. Все эти объекты находятся в ПГТ Селижарово.
Начальная цена лота составляет 7,65 миллиона рублей, задаток и каждый шаг аукциона составят 765 тысяч рублей.
Следующие торги пройдут 24 июля.
Ранее в Ростовской области реализовали дебиторскую задолженность «Капиталбанка», которую оценили в три миллиарда рублей.