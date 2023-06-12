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Недвижимость ростовского «Капиталбанка» в Тверской области выставили на торги

12 июня 2023, 17:34
Фото: pxhere.com
Недвижимость ростовского «Капиталбанка» в Тверской области выставили на торги
АО «Российский аукционный дом» предпринял повторную попытку реализовать имущество ростовского «Капиталбанка» в Тверской области, сведения об этом появились в федеральном реестре сведений о банкротстве.

В бюллетене сказано, что АО «РАД» объявил повторные торги для продажи имущества ПАО «АКБ „Капиталбанк“» в качестве конкурсного управляющего, назначенного решением суда в апреле 2016 года.Первые торги прошли 7 июня и не позволили продать собственность банка.

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Всего на торгах одним лотом пытаются продать недвижимость банка в Тверской области. В лот вошли сарай, котельная, административное здание, два склада, деревообрабатывающий цех с водонапорной башней и земельным участком. Общая площадь всей недвижимости составляет 49,95 квадратных метра, из них более 4,6 гектара составляет площадь земли. Все эти объекты находятся в ПГТ Селижарово.

Начальная цена лота составляет 7,65 миллиона рублей, задаток и каждый шаг аукциона составят 765 тысяч рублей.

Следующие торги пройдут 24 июля.

Ранее в Ростовской области реализовали дебиторскую задолженность «Капиталбанка», которую оценили в три миллиарда рублей.

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