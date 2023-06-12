Недвижимость ростовского «Капиталбанка» в Тверской области выставили на торги

Всего на торгах одним лотом пытаются продать недвижимость банка в Тверской области. В лот вошли сарай, котельная, административное здание, два склада, деревообрабатывающий цех с водонапорной башней и земельным участком. Общая площадь всей недвижимости составляет 49,95 квадратных метра, из них более 4,6 гектара составляет площадь земли. Все эти объекты находятся в ПГТ Селижарово.