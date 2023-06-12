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Первый донской спутник доставили на космодром «Восточный» перед запуском 27 июня

12 июня 2023, 11:55
Фото: pxhere.com
Первый донской спутник доставили на космодром “Восточный” перед запуском 27 июня
На космодром «Восточный» прибыли более 40 спутников, включая первый спутник, разработанный в Ростовской области, подробностями подготовки космических аппаратов к запуску поделились донские СМИ.

Портал «ДOH 24» со ссылкой на общественного советника губернатора Ростовской области Антона Алексеева объявил, что спутник, созданный на Дону, отправили на космодром «Восточный» для подготовки к запуску.

Космический аппарат прибыл туда вместе с еще 41 спутников, которые отправят в космос 27 июня в качестве полезной нагрузки вместе с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» № 2-3.

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В настоящий момент на космодроме готовятся к запуску ракеты-носителя «Союз-2.1б», вскоре туда же прибудут специалисты, которые будут готовить спутники к выходу на орбиту.

Напомним, о запуске донского спутника ARCCUBE-01 сообщили еще в мае, аппарат собираются вывести на высоту 550 километров. ARCCUBE-01 планируют использовать для проведения экспериментов по организации защищенных каналов передачи данных.

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