Первый донской спутник доставили на космодром “Восточный” перед запуском 27 июня

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Портал «ДOH 24» со ссылкой на общественного советника губернатора Ростовской области Антона Алексеева объявил, что спутник, созданный на Дону, отправили на космодром «Восточный» для подготовки к запуску.
Космический аппарат прибыл туда вместе с еще 41 спутников, которые отправят в космос 27 июня в качестве полезной нагрузки вместе с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» № 2-3.
В настоящий момент на космодроме готовятся к запуску ракеты-носителя «Союз-2.1б», вскоре туда же прибудут специалисты, которые будут готовить спутники к выходу на орбиту.
Напомним, о запуске донского спутника ARCCUBE-01 сообщили еще в мае, аппарат собираются вывести на высоту 550 километров. ARCCUBE-01 планируют использовать для проведения экспериментов по организации защищенных каналов передачи данных.