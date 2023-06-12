«Росавтодор» назвал причину, из-за которой отложили открытие обхода Аксая

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Напомним, 12 июня СМИ Ростовской области обратили внимание на проблему задержки открытия обхода Аксая. Платную трассу должны были сдать в эксплуатацию еще 10 июня, однако открытие движения так и не состоялось.
Уже позднее портал Dоnnеws со ссылкой на «Росавтодор» объявил, что задержка связана с участием президента Владимира Путина. Глава правительства страны собирается лично участвовать в церемонии, которая должна состояться в июне текущего года.
Дату проведения мероприятия пока не объявили.