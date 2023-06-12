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«Росавтодор» назвал причину, из-за которой сорвалось открытие обхода Аксая

12 июня 2023, 13:54
Фото: donland.ru
«Росавтодор» назвал причину, из-за которой отложили открытие обхода Аксая

Президент Владимир Путин лично откроет обход Аксая в Ростовской области

Госкомпания «Росавтодор» объяснила задержку с открытием обхода Аксая визитом президента Владимира Путина, об этом сообщили донские СМИ.

Напомним, 12 июня СМИ Ростовской области обратили внимание на проблему задержки открытия обхода Аксая. Платную трассу должны были сдать в эксплуатацию еще 10 июня, однако открытие движения так и не состоялось.

Движение транспорта по обходу Аксая не успели открыть к обещанному сроку
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Уже позднее портал Dоnnеws со ссылкой на «Росавтодор» объявил, что задержка связана с участием президента Владимира Путина. Глава правительства страны собирается лично участвовать в церемонии, которая должна состояться в июне текущего года.

Дату проведения мероприятия пока не объявили.

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