Первым в суд заявление направил арендодатель в лице торгового центра, который еще в конце марта постарался взыскать с Вереева долг на общую сумму более 2,15 миллиона рублей. Эти деньги, согласно судебному определению, АО «ТК „Горизонт“» хотел взыскать с Вереева за нарушение сроков уплаты аренды, предоставления полиса гражданской ответственности, нарушения договора аренды, загрязнение тротуара и нарушение норм пожарной безопасности с использованием аренды третьими лицами. Большую часть штрафа в размере 1,5 миллиона рублей представители ТЦ пытались взыскать как раз за то, что арендованную площадь передали для использования третьему лицу.