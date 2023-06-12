Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
В июне стало известно, что ТРЦ «Горизонт» и арендатор одного из помещений Артем Вереев обменялись исками.
Первым в суд заявление направил арендодатель в лице торгового центра, который еще в конце марта постарался взыскать с Вереева долг на общую сумму более 2,15 миллиона рублей. Эти деньги, согласно судебному определению, АО «ТК „Горизонт“» хотел взыскать с Вереева за нарушение сроков уплаты аренды, предоставления полиса гражданской ответственности, нарушения договора аренды, загрязнение тротуара и нарушение норм пожарной безопасности с использованием аренды третьими лицами. Большую часть штрафа в размере 1,5 миллиона рублей представители ТЦ пытались взыскать как раз за то, что арендованную площадь передали для использования третьему лицу.
В ответ на это Артем Вереев подал в суд встречный иск о признании недействительным уведомления АО «ТК Горизонт» об одностороннем прекращении договора аренды, а также потребовал взыскать неосновательное обогащение с «Горизонта» в размере 160 тысяч рублей. Теперь обеим сторонам спора необходимо предоставить в суд документы, подтверждающие их позицию, а ответчику в лице «Горизонта» предоставить письменный отзыв на иск.
Ранее «Горизонт» потребовал от ресторана общепита 4,2 миллиона рублей за аренду помещений.