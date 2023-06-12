Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Издания сообщили, что звуки хлопков были слышны в микрорайоне Левенцовский поздно вечером 10 июня, при этом у ряда автомобилей во дворах включилась сигнализация.
СМИ пишут, что очевидцы, услышав звуки взрывов, подумали, что кто-то поджигает петарды. Подтверждения эта информация в социальных сетях не нашла.
Официальной информации по этому поводу также не поступало.
Ранее стало известно, что жители Ростова погнались и избили мужчину, который запустил салют вечером 9 июня. Все произошло на улице Стартовой в донской столице.