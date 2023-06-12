rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:12

Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Изображение материала

СМИ сообщили о ночных хлопках 10 июня, испугавших жителей Левенцовки в Ростове

12 июня 2023, 06:12
Фото: pxhere.com
СМИ сообщили о ночных хлопках 10 июня, испугавших жителей Левенцовки в Ростове
Ряд СМИ в Ростове сообщили о мощных хлопках, которые якобы услышали жители Левенцовки в ночь на 10 июня, ссылаясь на социальные сети.

Издания сообщили, что звуки хлопков были слышны в микрорайоне Левенцовский поздно вечером 10 июня, при этом у ряда автомобилей во дворах включилась сигнализация.

СМИ пишут, что очевидцы, услышав звуки взрывов, подумали, что кто-то поджигает петарды. Подтверждения эта информация в социальных сетях не нашла.

Ростовчане потребовали запретить продажу петард после инцидента 9 июня
Узнать подробнее

Официальной информации по этому поводу также не поступало.

Ранее стало известно, что жители Ростова погнались и избили мужчину, который запустил салют вечером 9 июня. Все произошло на улице Стартовой в донской столице.

Читайте также:
Ростов-на-Дону попал в «красную» зону поражения украинскими ракетами и беспилотникамиМощный хлопок прогремел в Октябрьском районе в Ростове-на-ДонуСтали известны подробности гибели прохожего рядом с ДТП на Шолохова в Ростове
#Звуки взрывов#Взрыв в Ростове#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Хлопки в Ростове#Беспилотники в Ростове
Подпишитесь
Власти призвали ростовчан к бдительности в День России
Сегодня, 05:06
В Ростовской области у аэропорта Платов возникла 9-километровая пробка 12 июня
Сегодня, 08:21
На донской оборонный завод ТАНТК имени Бериева подал в суд разработчик ПВО из Москвы
Сегодня, 07:32
Карту сельхозземель разработают в Ростовской области за 327 млн рублей
Сегодня, 07:11
Спасая раненых под Бахмутом погиб 43-летний уроженец Ростовской области Иван Нагибин
Сегодня, 07:13