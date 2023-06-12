Спасая раненых под Бахмутом погиб 43-летний уроженец Ростовской области Иван Нагибин

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Родился Иван Нагибин в Волгодонске 43 года назад. Потом вместе с женой жил в Москве и воспитывал семилетнего сына.
О скорбном известии поделились родственники погибшего. Они сообщили, что о смерти Нагибина стало известно 18 мая.
Он погиб 12 мая вытаскивая раненых товарищей с поля боя. Похороны прошли в родном для него Волгодонске.
Стоит отметить, что МО РФ или другие официальные ведомства пока не подтверждали гибель военнослужащего. Достоверность данных о его гибели уточняется.
Ранее в Ростовской области был похоронен Александр Лобаченко. Военнослужащий получил смертельную рану в зоне СВО 5 июня.