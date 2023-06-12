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Спасая раненых под Бахмутом погиб 43-летний уроженец Ростовской области Иван Нагибин

12 июня 2023, 07:13
Фото: 1MI
Спасая раненых под Бахмутом погиб 43-летний уроженец Ростовской области Иван Нагибин
В Ростовской области простились с Иваном Нагибиным, который погиб под Бахмутом, сообщает «Блокнот Волгодонск».

Родился Иван Нагибин в Волгодонске 43 года назад. Потом вместе с женой жил в Москве и воспитывал семилетнего сына.

О скорбном известии поделились родственники погибшего. Они сообщили, что о смерти Нагибина стало известно 18 мая.

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Он погиб 12 мая вытаскивая раненых товарищей с поля боя. Похороны прошли в родном для него Волгодонске.

Стоит отметить, что МО РФ или другие официальные ведомства пока не подтверждали гибель военнослужащего. Достоверность данных о его гибели уточняется.

Ранее в Ростовской области был похоронен Александр Лобаченко. Военнослужащий получил смертельную рану в зоне СВО 5 июня.

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