В ходе спецоперации погиб житель Ростовской области Алексей Хизов

По информации канала, мужчина был уроженцем Донецка в Ростовской области, но проживал в Каменске-Шахтинском с женой и двумя детьми. Его описывают как добросердечного, полного жизни человека с большими планами на будущее. Об обстоятельствах его гибели ничего не известно.