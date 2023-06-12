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В ходе спецоперации погиб житель Ростовской области Алексей Хизов

12 июня 2023, 12:52
Фото: Telegram-канал «Север Дона»
В ходе спецоперации погиб житель Ростовской области Алексей Хизов
В Ростовской области объявили о гибели участника СВО Алексея Хизова, информация об этом появилась в местном Telegram-канале.

Telegram-канал «Север Дона» в субботу, 12 июня, объявил о гибели дончанина Алексея Хизова, который был мобилизован и отправился на службу в зону СВО.

По информации канала, мужчина был уроженцем Донецка в Ростовской области, но проживал в Каменске-Шахтинском с женой и двумя детьми. Его описывают как добросердечного, полного жизни человека с большими планами на будущее. Об обстоятельствах его гибели ничего не известно.

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Обращаем внимание, что информация о гибели и мобилизации военнослужащего пока не получила официального подтверждения в МО РФ или других компетентных органах, данные уточняются.

Ранее в Ростовской области состоялись похороны участника СВО Ивана Нагибина, который вытаскивал раненых товарищей из-под обстрелов.

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