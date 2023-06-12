В ходе спецоперации погиб житель Ростовской области Алексей Хизов

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Telegram-канал «Север Дона» в субботу, 12 июня, объявил о гибели дончанина Алексея Хизова, который был мобилизован и отправился на службу в зону СВО.
По информации канала, мужчина был уроженцем Донецка в Ростовской области, но проживал в Каменске-Шахтинском с женой и двумя детьми. Его описывают как добросердечного, полного жизни человека с большими планами на будущее. Об обстоятельствах его гибели ничего не известно.
Обращаем внимание, что информация о гибели и мобилизации военнослужащего пока не получила официального подтверждения в МО РФ или других компетентных органах, данные уточняются.
Ранее в Ростовской области состоялись похороны участника СВО Ивана Нагибина, который вытаскивал раненых товарищей из-под обстрелов.