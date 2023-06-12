В Новочеркасске байкер пострадал в ДТП, столкнувшись с «Волгой» 10 июня

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
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Updated Сегодня, 05:44
ДТП произошло недалеко от дома №53 на улице Ростовский выезд. Сообщается, что 32-летний водитель мотоцикла Suzuki ехал со стороны улицы Сарматская в сторону поворота на хутор Малый Мишкин.
По предварительной информации, байкер выехал на встречку стал совершать обгон и врезался в ГАЗ- 3110. Водитель автомобиля, который двигался в попутном направлении и решил свернуть налево, не смог уйти от столкновения с мотоциклистом.
В результате аварии мотоциклист получил травмы. Приехавшие медики госпитализировали водителя байка.
Ранее стало известно, что в Таганроге мотоциклист, у которого не было водительских прав соответствующей категории, врезался в столб ЛЭП. Он умер до приезда медиков.