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В Новочеркасске байкер пострадал в ДТП, столкнувшись с «Волгой» 10 июня

12 июня 2023, 05:42
Фото: 1MI
В Новочеркасске байкер пострадал в ДТП, столкнувшись с «Волгой» 10 июня
Авария с участием мотоциклиста произошла в Новочеркасске поздно вечером 10 июня, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

ДТП произошло недалеко от дома №53 на улице Ростовский выезд. Сообщается, что 32-летний водитель мотоцикла Suzuki ехал со стороны улицы Сарматская в сторону поворота на хутор Малый Мишкин.

По предварительной информации, байкер выехал на встречку стал совершать обгон и врезался в ГАЗ- 3110. Водитель автомобиля, который двигался в попутном направлении и решил свернуть налево, не смог уйти от столкновения с мотоциклистом.

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В результате аварии мотоциклист получил травмы. Приехавшие медики госпитализировали водителя байка.

Ранее стало известно, что в Таганроге мотоциклист, у которого не было водительских прав соответствующей категории, врезался в столб ЛЭП. Он умер до приезда медиков.

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