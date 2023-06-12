В Ростове-на-Дону вновь отменили концерт группы ANACONDAZ

Во вторник, 6 июня, представители «Кроп Арены» опубликовали в своем сообществе обращение группы ANACONDAZ, которые объявили об отмене концерта в Ростове-на-Дону. Мероприятие должно было состояться 8 июля, до этого концерт уже переносили — с 21 января. Причины отмены концерта группа раскрывать не стала.