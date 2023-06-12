В Ростове-на-Дону вновь отменили концерт группы ANACONDAZ

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Во вторник, 6 июня, представители «Кроп Арены» опубликовали в своем сообществе обращение группы ANACONDAZ, которые объявили об отмене концерта в Ростове-на-Дону. Мероприятие должно было состояться 8 июля, до этого концерт уже переносили — с 21 января. Причины отмены концерта группа раскрывать не стала.
Организаторы предложили обменять билеты на абонемент на любой концерт в «Кроп Арене» без доплат и предоставили информацию о том, как произвести возврат билетов на других сайтах и кассах.
Несмотря на то, что причины отмены концерта остались неизвестны, поклонники группы в их сообществе предположили, что всему виной одна из недавних песен из альбома 2022 года.
Ранее отменили концерт группы «Звери», наиболее вероятной причиной этого стала позиция солиста из Таганрога в отношении проведения СВО.