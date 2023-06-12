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В Ростове-на-Дону вновь отменили концерт группы ANACONDAZ

12 июня 2023, 07:58
Фото: pxhere.com
В Ростове-на-Дону вновь отменили концерт группы ANACONDAZ
В Ростове без объяснения причин отменили концерт группы ANACONDAZ, который должен был пройти 8 июля, сообщение об этом опубликовала пресс-служба площадки «Кроп Арена».

Во вторник, 6 июня, представители «Кроп Арены» опубликовали в своем сообществе обращение группы ANACONDAZ, которые объявили об отмене концерта в Ростове-на-Дону. Мероприятие должно было состояться 8 июля, до этого концерт уже переносили — с 21 января. Причины отмены концерта группа раскрывать не стала.

Организаторы предложили обменять билеты на абонемент на любой концерт в «Кроп Арене» без доплат и предоставили информацию о том, как произвести возврат билетов на других сайтах и кассах.

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Несмотря на то, что причины отмены концерта остались неизвестны, поклонники группы в их сообществе предположили, что всему виной одна из недавних песен из альбома 2022 года.

Ранее отменили концерт группы «Звери», наиболее вероятной причиной этого стала позиция солиста из Таганрога в отношении проведения СВО.

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