В Ростове нашли живым пропавшего сутки назад 13-летнего мальчика

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Поисковики сообщили, что в воскресенье, 11 июня, в Первомайском районе Ростова пропал несовершеннолетний Малика Ф. Мальчику 13 лет, его рост составляет 1,64 метра, сам подросток худощавого телосложения. Его отличительной чертой являются темно-русые волосы и карие глаза.
Близкие сообщают, что в момент исчезновения мальчик был одет в красную клетчатую рубашку, темно-серые джинсы и темно-синие кроссовки и пиджак.
Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении мальчика, инфорги просят связаться с Еленой 8(905)439-02-99 или Галиной 8(960)685-95-61, также можно позвонить по номеру 112 или 8(800)700-54-52.
Дополнение: Источник сообщил о том, что мальчика нашли живым. Подробности поисков и местонахождения ребенка раскрывать не стали.
Ранее стало известно, что только в мае в Ростовской области пропали без вести больше сотни человек.