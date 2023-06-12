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В Ростове нашли живым пропавшего сутки назад 13-летнего мальчика

12 июня 2023, 16:08
Фото: 1MI
В Ростове нашли пропавшего сутки назад 13-летнего мальчика
В Ростове-на-Дону ищут 13-летнего подростка Малика Ф., который пропал в воскресенье, 11 июня, об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» Ростовской области.

Поисковики сообщили, что в воскресенье, 11 июня, в Первомайском районе Ростова пропал несовершеннолетний Малика Ф. Мальчику 13 лет, его рост составляет 1,64 метра, сам подросток худощавого телосложения. Его отличительной чертой являются темно-русые волосы и карие глаза.

Близкие сообщают, что в момент исчезновения мальчик был одет в красную клетчатую рубашку, темно-серые джинсы и темно-синие кроссовки и пиджак.

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Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении мальчика, инфорги просят связаться с Еленой 8(905)439-02-99 или Галиной 8(960)685-95-61, также можно позвонить по номеру 112 или 8(800)700-54-52.

Дополнение: Источник сообщил о том, что мальчика нашли живым. Подробности поисков и местонахождения ребенка раскрывать не стали.

Ранее стало известно, что только в мае в Ростовской области пропали без вести больше сотни человек.

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