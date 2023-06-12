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Published Сегодня, 06:17

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В Ростове ожидается пасмурная погода в День России 12 июня

12 июня 2023, 06:17
Фото: 1MI
В Ростове ожидается пасмурная погода в День России 12 июня
В Ростове-на-Дону установится пасмурная погода 12 июня, сообщает метеорологи.

Во второй половине дня ожидается дождь. Однако вечером он закончится и будет облачно.

Ветер будет дуть северный и северо-восточный. Его максимальная скорость составит 5 метров в секунду.

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Температура воздуха днем достигнет отметки в 20 градусов тепла. К вечеру станет немного прохладно — плюс 17 градусов.

Ранее синоптики пообещали, что жаркая погода в донской столице установится с 16 июня. Термометры покажут более 30 градусов тепла.

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