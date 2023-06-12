Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Во второй половине дня ожидается дождь. Однако вечером он закончится и будет облачно.
Ветер будет дуть северный и северо-восточный. Его максимальная скорость составит 5 метров в секунду.
Температура воздуха днем достигнет отметки в 20 градусов тепла. К вечеру станет немного прохладно — плюс 17 градусов.
Ранее синоптики пообещали, что жаркая погода в донской столице установится с 16 июня. Термометры покажут более 30 градусов тепла.