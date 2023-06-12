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В Ростовской области медленно вымирает население, пока дончане готовятся к шторму

12 июня 2023, 15:36
Фото: pxhere.com
В Ростовской области медленно вымирает население, пока дончане готовятся к шторму
В Ростовской области зафиксировали снижение темпов убыли населения, МЧС продлили штормовое предупреждение из-за грозы, ветра и града, а под Ростовом отложили открытие обхода Аксая из-за визита президента России.

(Не)страшные цифры

Росстат сообщил о снижении темпов убыли населения с января по апрель 2023 года.

Аналитики выяснили, что за четыре месяца с начала 2023 года показатели рождаемости снизились всего на 1,7% — до 10,29 тысячи детей. В прошлом году за аналогичный период времени родилось более 10,4 тысячи младенцев.

Кроме того, значительно снизилась смертность. Если в прошлого году за четыре месяца года умерли около 23,7 тысячи дончан, то в этом году численность смертей едва перешагнула отметку в 18,6 тысячи случаев. В итоге, в 2023 году умерло на пять тысяч жителей меньше, чем в 2023 году (-21,4%).

Фото: 1MI

Все эти показатели в совокупности привели к тому, что темпы убыли населения сократились фактически на треть. В 2023 году убыль составила 8,3 тысячи жителей, в то время как за аналогичный период прошлого года сообщалось о более чем 13,2 тысячи дончан.

Все по плану

В понедельник, 12 июня, стало известно, что подрядчик задержал открытие движения по обходу Аксая. Хотя «Автодор» обещал закончить работы на транспортном объекте к 10 июня, даже ко Дню России движение по платному участку открыть не удалось.

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Однако в этот же день представители компании объяснили задержку необходимостью провести церемонию открытия в присутствии президента России Владимира Путина, который собирается приехать в Ростовскую область в июне и лично участвовать в запуске движения по новой дороге. Когда состоится открытие дороги пока неизвестно.

Запасайтесь лодками

В Ростовской области 13 июня ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений, которые будут сопровождаться обильными дождями, сильными ливнями и даже градом.

Фото: 1MI

Сотрудники МЧС предупреждают, что гроза и штормовой ветер скоростью до 23 метров в секунду могут создать небезопасную ситуацию на улицах и дорогах Ростовской области, а потому штормовое предупреждение решили продлить на еще одни сутки до 14 июня.

Дончанам рекомендуют быть внимательными и осторожными, строго соблюдать ПДД и избегать любых конструкций, которые могут рухнуть из-за штормового ветра.

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