Кроме того, значительно снизилась смертность. Если в прошлого году за четыре месяца года умерли около 23,7 тысячи дончан, то в этом году численность смертей едва перешагнула отметку в 18,6 тысячи случаев. В итоге, в 2023 году умерло на пять тысяч жителей меньше, чем в 2023 году (-21,4%).