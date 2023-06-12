Posted Сегодня, 17:52
Published Сегодня, 17:52
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Updated Сегодня, 17:54
В понедельник, 12 июня, в 11.16 мск на 826-м километре автодороги М-4 «Дон» в Миллеровском районе произошла авария с участием Kia Spectra и грузовиком Shacman.
Сообщается, что 41-летняя женщина, которая была за рулем Kia Spectra, собиралась перестроиться, не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с фурой Shacman, которая ехала в попутном направлении. От удара Kia отлетела в отбойник и загорелась.
В результате ДТП пострадала водитель и ее пассажиры 11 и 48 лет. Все их доставили в больницу. На фотографиях, предоставленных ГИБДД, автомобиль выгорел дотла.
Теперь полиции предстоит установить все обстоятельства аварии.
Ранее в ДТП пострадали пассажиры автобуса из Волгодонска, которые направлялись в Москву.