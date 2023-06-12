Сообщается, что 41-летняя женщина, которая была за рулем Kia Spectra, собиралась перестроиться, не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с фурой Shacman, которая ехала в попутном направлении. От удара Kia отлетела в отбойник и загорелась.