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В Ростовской области на М-4 «Дон» полностью выгорела машина с тремя людьми

12 июня 2023, 17:52
Фото: УГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области на М-4 «Дон» полностью выгорела машина с тремя людьми

Три человека чудом выжили в серьезном ДТП с фурой и пожаром на М-4 «Дон»

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе произошло серьезное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, об этом сообщили в пресс-службе донского УГИБДД.

В понедельник, 12 июня, в 11.16 мск на 826-м километре автодороги М-4 «Дон» в Миллеровском районе произошла авария с участием Kia Spectra и грузовиком Shacman.

Сообщается, что 41-летняя женщина, которая была за рулем Kia Spectra, собиралась перестроиться, не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с фурой Shacman, которая ехала в попутном направлении. От удара Kia отлетела в отбойник и загорелась.

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В результате ДТП пострадала водитель и ее пассажиры 11 и 48 лет. Все их доставили в больницу. На фотографиях, предоставленных ГИБДД, автомобиль выгорел дотла.

Теперь полиции предстоит установить все обстоятельства аварии.

Ранее в ДТП пострадали пассажиры автобуса из Волгодонска, которые направлялись в Москву.

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