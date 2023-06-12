В Ростовской области полиция задержала угонщика, пытавшегося сбежать на чужом авто

В понедельник, 12 июня, в МВД рассказали, что в отдел полиции Веселовского района обратился мужчина 35 лет, который лишился автомобиля в результате угона. По словам пострадавшего, он заметил пропажу «ВАЗ-210540» утром в день пропажи.