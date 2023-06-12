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В Ростовской области полиция задержала угонщика, пытавшегося сбежать на чужом авто

12 июня 2023, 11:14
Фото: 1MI
В Ростовской области полиция задержала угонщика, пытавшегося сбежать на чужом авто
В Ростовской области задержали мужчину, который пытался скрыться от полиции на украденном автомобиле, информация об этом появилась в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В понедельник, 12 июня, в МВД рассказали, что в отдел полиции Веселовского района обратился мужчина 35 лет, который лишился автомобиля в результате угона. По словам пострадавшего, он заметил пропажу «ВАЗ-210540» утром в день пропажи.

Полицейские составили ориентировку на автомобиль и передали ее патрульным, благодаря чему на дорогах заметили похожее транспортное средство и решили остановить машину. Водитель предпринял попытку сбежать, но был остановлен и задержан, после чего машину вернули законному владельцу.

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Сейчас в отношении задержанного составили дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Пока подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.

Ранее в Сочи заскучавший житель Таганрога угнал автомобиль и разбил его.

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