В Ростовской области полиция задержала угонщика, пытавшегося сбежать на чужом авто

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
В понедельник, 12 июня, в МВД рассказали, что в отдел полиции Веселовского района обратился мужчина 35 лет, который лишился автомобиля в результате угона. По словам пострадавшего, он заметил пропажу «ВАЗ-210540» утром в день пропажи.
Полицейские составили ориентировку на автомобиль и передали ее патрульным, благодаря чему на дорогах заметили похожее транспортное средство и решили остановить машину. Водитель предпринял попытку сбежать, но был остановлен и задержан, после чего машину вернули законному владельцу.
Сейчас в отношении задержанного составили дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Пока подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.
Ранее в Сочи заскучавший житель Таганрога угнал автомобиль и разбил его.