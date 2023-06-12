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В Ростовской области с начала 2023 года утонули 30 дончан

12 июня 2023, 14:54
Фото: 1MI
В Ростовской области с начала 2023 года утонули 30 дончан
В Ростовской области с начала года в водоемах утонули 30 человек, об этом рассказали донские СМИ.

Газета «Молот» со ссылкой на начальника донского управления МЧС России Сергея Филиппова сообщила, что в Ростовской области с начала года утонуло уже 30 местных жителей.

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При этом за весь купальный сезон 2022 года в Ростовской области утонули 42 местных жителя, четверо из них были несовершеннолетними. Сергей Филиппов уточнил, что все погибшие выбирали для заплывов территории, не оборудованные для купания, что являлось одной из причин их утопления.

Спасатели напоминают жителям Ростовской области соблюдать осторожность при выборе места для купания и не забывать о правилах безопасности на воде, в том числе не нырять в незнакомых местах и не купаться в нетрезвом виде.

Напомним, ранее в Цимлянске мужчина едва не утонул во время катания на сапборде.

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