В Ростовской области с начала 2023 года утонули 30 дончан

При этом за весь купальный сезон 2022 года в Ростовской области утонули 42 местных жителя, четверо из них были несовершеннолетними. Сергей Филиппов уточнил, что все погибшие выбирали для заплывов территории, не оборудованные для купания, что являлось одной из причин их утопления.