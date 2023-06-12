В Ростовской области у аэропорта Платов возникла 9-километровая пробка 12 июня

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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В понедельник, 12 июня, около 10.20 мск на трассе М-4 «Дон» в Октябрьском районе Ростовской области возникла пробка протяженностью более шести километров.
Изначально затор возник на участке рядом с Новоперсиановкой по дороге Е50, однако уже в следующий час пробка разрослась до 8,7 километра, растянувшись между Красюковским и Грушевским сельскими поселениями, почти достигнув поворота на аэропорт Платов.
Согласно отметкам на карте, причиной затора могли стать ремонтные работы.
Ранее на выезде из Ростовской области возникла огромная пробка протяженностью почти 22 километра.