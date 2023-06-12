В Ростовской области у аэропорта Платов возникла 9-километровая пробка 12 июня

Изначально затор возник на участке рядом с Новоперсиановкой по дороге Е50, однако уже в следующий час пробка разрослась до 8,7 километра, растянувшись между Красюковским и Грушевским сельскими поселениями, почти достигнув поворота на аэропорт Платов.