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В Ростовской области у аэропорта Платов возникла 9-километровая пробка 12 июня

12 июня 2023, 08:21
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростовской области на М-4 "Дон" у аэропорта Платов возникла 9-километровая пробка 12 июня

М-4 «Дон» в Ростовской области сковало 9-километровой пробкой утром 12 июня

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» у поворота к аэропорту Платов возникла пробка протяженностью 8,7 километра, информация об этом появилась на сервисе «Яндекс. Карты».

В понедельник, 12 июня, около 10.20 мск на трассе М-4 «Дон» в Октябрьском районе Ростовской области возникла пробка протяженностью более шести километров.

Изначально затор возник на участке рядом с Новоперсиановкой по дороге Е50, однако уже в следующий час пробка разрослась до 8,7 километра, растянувшись между Красюковским и Грушевским сельскими поселениями, почти достигнув поворота на аэропорт Платов.

Фото: Яндекс.Карты

Согласно отметкам на карте, причиной затора могли стать ремонтные работы.

Ранее на выезде из Ростовской области возникла огромная пробка протяженностью почти 22 километра.

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