В Ростовской области в 2023 году откроют около 100 пляжей для купания

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Газета «Молот» со ссылкой на главу ГУ МЧС России по Ростовской области Сергея Филиппова рассказала, что одна из главных задач, стоящих перед ведомством в данный момент, это обеспечить безопасность жителей на водных объектах и оборудование пляжей безопасными местами для плавания дончан.
Сергей Филиппов уточнил, что власти планируют открыть около ста пляжей, где будет безопасно купаться. Он добавил, что с начала года в Ростовской области утонуло 30 жителей.
Ранее в Каменске-Шахтинском утонула пенсионерка, которая отправилась купаться в реке в вечернее время.