В Ростовской области в 2023 году откроют около 100 пляжей для купания

Газета «Молот» со ссылкой на главу ГУ МЧС России по Ростовской области Сергея Филиппова рассказала, что одна из главных задач, стоящих перед ведомством в данный момент, это обеспечить безопасность жителей на водных объектах и оборудование пляжей безопасными местами для плавания дончан.