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В Ростовской области в 2023 году откроют около 100 пляжей для купания

12 июня 2023, 14:40
Фото: 1MI
В Ростовской области в 2023 году откроют около 100 пляжей для купания
В Ростовской области летом 2023 года планируют открыть около 100 безопасных для купания пляжей, об этом сообщили донские СМИ.

Газета «Молот» со ссылкой на главу ГУ МЧС России по Ростовской области Сергея Филиппова рассказала, что одна из главных задач, стоящих перед ведомством в данный момент, это обеспечить безопасность жителей на водных объектах и оборудование пляжей безопасными местами для плавания дончан.

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Сергей Филиппов уточнил, что власти планируют открыть около ста пляжей, где будет безопасно купаться. Он добавил, что с начала года в Ростовской области утонуло 30 жителей.

Ранее в Каменске-Шахтинском утонула пенсионерка, которая отправилась купаться в реке в вечернее время.

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