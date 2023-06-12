rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:06

Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

Изображение материала

Власти призвали ростовчан к бдительности в День России

12 июня 2023, 05:06
Фото: 1MI
Жителей Ростова призвали быть бдительными во время массовых мероприятий в День России
Жителей Ростова призвали быть бдительными во время массовых мероприятий в День России, сообщение об этом появилось на сайте администрации города.

Антитеррористическая комиссия Ростова заявила, что в преддверии празднования Дня России 12 июня приняла дополнительные меры по усилению безопасности мест массового скопления людей в городе.

Стали известны мероприятия в Ростове-на-Дону на День России
Узнать подробнее

Не терять бдительность власти попросили и самих ростовчан. При обнаружении подозрительных предметов, брошенных машин стоит сразу обращаться к сотрудникам полиции. Бдительность стоит соблюдать и при виде неадекватного поведения сомнительных людей.

Напомним, более 50 мероприятий запланированы в Ростове в День России.

Читайте также:
Более 50 мероприятий запланированы в Ростове в День РоссииВ Ростове телебашню украсят особенной подсветкой в День воссоединения Крыма с РоссиейСтали известны мероприятия в Ростове-на-Дону на День России
#Виктория Прутковская#День России в Ростове#Праздники в Ростове#Безопасность в Ростове#Новости
Подпишитесь
В Ростовской области у аэропорта Платов возникла 9-километровая пробка 12 июня
Сегодня, 08:21
На донской оборонный завод ТАНТК имени Бериева подал в суд разработчик ПВО из Москвы
Сегодня, 07:32
Карту сельхозземель разработают в Ростовской области за 327 млн рублей
Сегодня, 07:11
СМИ сообщили о ночных хлопках 10 июня, испугавших жителей Левенцовки в Ростове
Сегодня, 06:12
Спасая раненых под Бахмутом погиб 43-летний уроженец Ростовской области Иван Нагибин
Сегодня, 07:13