Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Антитеррористическая комиссия Ростова заявила, что в преддверии празднования Дня России 12 июня приняла дополнительные меры по усилению безопасности мест массового скопления людей в городе.
Не терять бдительность власти попросили и самих ростовчан. При обнаружении подозрительных предметов, брошенных машин стоит сразу обращаться к сотрудникам полиции. Бдительность стоит соблюдать и при виде неадекватного поведения сомнительных людей.
Напомним, более 50 мероприятий запланированы в Ростове в День России.