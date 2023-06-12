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Власти Ростова не смогли сказать, когда восстановят горячее водоснабжение горожанам

12 июня 2023, 10:49
Фото: special.rostov-gorod.ru
Власти Ростова не смогли сказать, когда восстановят горячее водоснабжение горожанам
В Ростове вновь перенесли сроки восстановления горячего водоснабжения на неопределенный срок, о ходе ремонта рассказали в администрации города.

Напомним, накануне, 11 июня, администрация Ростова-на-Дону отчиталась о продолжении работ на теплосетях.

Так в Советском районе продолжают работы не тепломагистрали в районе проспекта Коммунистического и улицы Малиновского. Власти объявили о том, что к воскресенью удалось восстановить горячее водоснабжение в жилых домах на улицах Стабильной и Жмайлова.

Аналогичные работы продолжаются и на улицах 2-й Краснодарской, Зорге, Пушкинской, Соколова, Красноармейской, Тельмана и проспекте Стачки.

«В ходе совещания руководитель ресурсоснабжающей организации доложил, что работы по устранению оставшихся дефектов ведутся в усиленном режиме», -сказано в сообщении, власти также добавили, что «РТС» увеличит количество ремонтных бригад до 17, чтобы вернуть людям горячую воду в кратчайшие сроки.

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Однако крайние сроки восстановления горячего водоснабжения власти уточнять не стали, что возмутило жителей, заявивших, что «Ростовские теплосети» вновь сорвали сроки ремонта.

«С 16 мая нет горячей воды, это издевательство. У нас дети маленькие, а вы вообще ничего не делаете, сколько можно, больше четырех недель. Вы нарушаете наши права», «Издеваетесь? Вода где? 12 число!», «У меня ребенок вчера спать ложился и спрашивал: Мама, завтра 12! Обещали же воду горячую дать! Вот правда, месяц с тазиками», — прокомментировали ситуацию горожане.

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