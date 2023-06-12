Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Напомним, накануне, 11 июня, администрация Ростова-на-Дону отчиталась о продолжении работ на теплосетях.
Так в Советском районе продолжают работы не тепломагистрали в районе проспекта Коммунистического и улицы Малиновского. Власти объявили о том, что к воскресенью удалось восстановить горячее водоснабжение в жилых домах на улицах Стабильной и Жмайлова.
Аналогичные работы продолжаются и на улицах 2-й Краснодарской, Зорге, Пушкинской, Соколова, Красноармейской, Тельмана и проспекте Стачки.
«В ходе совещания руководитель ресурсоснабжающей организации доложил, что работы по устранению оставшихся дефектов ведутся в усиленном режиме», -сказано в сообщении, власти также добавили, что «РТС» увеличит количество ремонтных бригад до 17, чтобы вернуть людям горячую воду в кратчайшие сроки.
Однако крайние сроки восстановления горячего водоснабжения власти уточнять не стали, что возмутило жителей, заявивших, что «Ростовские теплосети» вновь сорвали сроки ремонта.
«С 16 мая нет горячей воды, это издевательство. У нас дети маленькие, а вы вообще ничего не делаете, сколько можно, больше четырех недель. Вы нарушаете наши права», «Издеваетесь? Вода где? 12 число!», «У меня ребенок вчера спать ложился и спрашивал: Мама, завтра 12! Обещали же воду горячую дать! Вот правда, месяц с тазиками», — прокомментировали ситуацию горожане.