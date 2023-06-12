«С 16 мая нет горячей воды, это издевательство. У нас дети маленькие, а вы вообще ничего не делаете, сколько можно, больше четырех недель. Вы нарушаете наши права», «Издеваетесь? Вода где? 12 число!», «У меня ребенок вчера спать ложился и спрашивал: Мама, завтра 12! Обещали же воду горячую дать! Вот правда, месяц с тазиками», — прокомментировали ситуацию горожане.