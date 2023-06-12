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Власти Ростова потратят 4,3 миллиона рублей на установку ограждений на дорогах города

12 июня 2023, 08:46
Фото: rostov-gorod.ru
Власти Ростова потратят 4,3 миллиона рублей на установку ограждений на дорогах города
В Ростове выделили 4,3 миллиона рублей на установку ограждений улично-дорожной сети, информация об этом появилась на портале госзакупок.

МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону» выступило заказчиком работ по установке дорожных ограждений на территории города. Общая стоимость контракта составила более 4,3 миллиона рублей.

За эти деньги подрядчику необходимо установить пешеходные ограждения двух типов, общей протяженностью 1190 погонных метров. Работы необходимо закончить до 27 октября. Улицы, на которых должны появиться ограждения, в материалах закупки указаны не были, но подрядчик обещал предоставить исполнителю наряд-задание с информацией об объектах.

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Предложение для участия в аукционе можно подать до 19 июня, победителя объявят на следующий день.

Ранее на Западном подъезде к Ростову для движения открыли четыре полосы.

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