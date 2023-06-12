Власти Ростова потратят 4,3 миллиона рублей на установку ограждений на дорогах города

За эти деньги подрядчику необходимо установить пешеходные ограждения двух типов, общей протяженностью 1190 погонных метров. Работы необходимо закончить до 27 октября. Улицы, на которых должны появиться ограждения, в материалах закупки указаны не были, но подрядчик обещал предоставить исполнителю наряд-задание с информацией об объектах.