Жителям Ростовской области рассказали, что делать в случае обнаружения дрона в небе

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Telegram-канал «Батайск Город» рассказал, что ночью на понедельник, 12 июня, одна из подписчиц, находящаяся в районе РДВС, заметила в небе дрон, который летел по направлению к Авиагородку.
Авторы канала предположили, что этот дрон принадлежал частному лицу, который не знал о запрете запуска беспилотников. Однако позднее из собственного источника авторы получили информацию о том, что дрон не принадлежал ни частному лицу, ни противникам.
Они также поделились инструкцией о том, что делать, если заметите беспилотник в небе. Жителям Ростовской области рекомендуется звонить в полицию по номеру 112 и подробно сообщить данные о месте и времени обнаружения БПЛА, также определить направление полета и тип летательного аппарата: был это квадрокоптер или дрон самолетного типа. Если позволяет видимость, просят также определять был ли укомплектован беспилотник средствами поражения, фото- или видеосъемки, а также были ли к нему прикреплены какие-либо грузы.
«В случае падении беспилотника ни в коем случае нельзя подходить к нему и прикасаться», — сказано в сообщении.
Ранее в Ростовской области дали старт испытаниям боевых дронов, которыми управляет искусственный интеллект.