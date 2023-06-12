Жителям Ростовской области рассказали, что делать в случае обнаружения дрона в небе

Они также поделились инструкцией о том, что делать, если заметите беспилотник в небе. Жителям Ростовской области рекомендуется звонить в полицию по номеру 112 и подробно сообщить данные о месте и времени обнаружения БПЛА, также определить направление полета и тип летательного аппарата: был это квадрокоптер или дрон самолетного типа. Если позволяет видимость, просят также определять был ли укомплектован беспилотник средствами поражения, фото- или видеосъемки, а также были ли к нему прикреплены какие-либо грузы.