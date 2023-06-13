Банк ДОМ. РФ выдал льготных ипотечных кредитов в Ростовской области на 1,9 млрд руб

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Традиционно лидирует программа «Семейная ипотека» — 42,2%, второе место у «Льготной ипотеки на новостройки» — 36,4%, замыкает тройку лидеров IT-ипотека — 18,7%. 2,7% от общего количества пришлось на «Дальневосточную ипотеку».
«Льготные ипотечные программы продолжают пользоваться спросом, оставаясь драйвером продаж на первичном рынке. Этому способствуют выгодные условия кредитования и широкий выбор продуктов. Отмечу также рост частного домостроения — с начала года кредиты на индивидуальное строительство заняли 20,5% в выдачах с господдержкой против 11,5% в прошлом году», — отметил зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
Также он рассказал, что для стимулирования ипотечного кредитования в направлении ИЖС банк предоставляет дополнительную скидку в размере 0,5 процента.
Госпрограммами по льготной ипотеке чаще всего пользовались москвичи — 22,1 млрд рублей, в сравнении с аналогичным периодом минувшего года рост в 1,8 раза. Вторую строчку занимает Московская область — 8 млрд, рост в 1,9 раза. Третье место у Краснодарского края — 6,2 млрд, рост в 2,5 раза.
Помимо этих субъектов РФ, в первой десятке Петербург — 5,8 млрд, рост в 1,4 раза, Приморье — 2,4 млрд, рост в 1,2 раза, Ростовская область — 1,9 млрд рублей, рост в полтора раза по сравнению с тем же периодом 2022 года.