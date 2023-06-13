Банк ДОМ. РФ выдал льготных ипотечных кредитов в Ростовской области на 1,9 млрд руб

«Льготные ипотечные программы продолжают пользоваться спросом, оставаясь драйвером продаж на первичном рынке. Этому способствуют выгодные условия кредитования и широкий выбор продуктов. Отмечу также рост частного домостроения — с начала года кредиты на индивидуальное строительство заняли 20,5% в выдачах с господдержкой против 11,5% в прошлом году», — отметил зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.