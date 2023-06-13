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Банк ДОМ. РФ выдал льготных ипотечных кредитов в Ростовской области на 1,9 млрд руб

13 июня 2023, 13:31
Фото: пресс-служба ДОМ.РФ
Согласно статистике, в этом году свыше 12 000 семей смогли воспользоваться льготной ипотекой Банка ДОМ.РФ. Им выделили в качестве займов более 73 млрд рублей. Это в полтора раза превышает объём средств, выданных по данному направлению за аналогичный период 2022 года.

Традиционно лидирует программа «Семейная ипотека» — 42,2%, второе место у «Льготной ипотеки на новостройки» — 36,4%, замыкает тройку лидеров IT-ипотека — 18,7%. 2,7% от общего количества пришлось на «Дальневосточную ипотеку».

«Льготные ипотечные программы продолжают пользоваться спросом, оставаясь драйвером продаж на первичном рынке. Этому способствуют выгодные условия кредитования и широкий выбор продуктов. Отмечу также рост частного домостроения — с начала года кредиты на индивидуальное строительство заняли 20,5% в выдачах с господдержкой против 11,5% в прошлом году», — отметил зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Также он рассказал, что для стимулирования ипотечного кредитования в направлении ИЖС банк предоставляет дополнительную скидку в размере 0,5 процента.

Госпрограммами по льготной ипотеке чаще всего пользовались москвичи — 22,1 млрд рублей, в сравнении с аналогичным периодом минувшего года рост в 1,8 раза. Вторую строчку занимает Московская область — 8 млрд, рост в 1,9 раза. Третье место у Краснодарского края — 6,2 млрд, рост в 2,5 раза.

Помимо этих субъектов РФ, в первой десятке Петербург — 5,8 млрд, рост в 1,4 раза, Приморье — 2,4 млрд, рост в 1,2 раза, Ростовская область — 1,9 млрд рублей, рост в полтора раза по сравнению с тем же периодом 2022 года.

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