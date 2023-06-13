Банк ЗЕНИТ удвоил выдачу потребкредитов

За 5 месяцев 2023 года Банк ЗЕНИТ увеличил выдачу потребительских кредитов в два раза до 3,3 млрд рублей, по сравнению с результатом прошлого года.

Чаще всего заемными средствами пользовались жители Республики Татарстан, Липецка и Москвы, а средний размер по кредиту составил 682 тыс. рублей. Ставка по потребительскому кредиту в Банке ЗЕНИТ составляет от 5,5% годовых. Клиенты могут получить до 5 млн рублей на срок до семи лет. Для снижения финансовой нагрузки, заемщику доступны 3 месяца льготного периода, когда можно платить только проценты. Услуга бесплатная и предоставляется по желанию клиента. Подробнее узнать об условиях кредитования и процентной ставки можно сайте банка. Подать заявку можно любым удобным способом: в офисе Банка ЗЕНИТ, в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» или на сайте. https://www.zenit.ru