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Updated Сегодня, 13:39

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Банк ЗЕНИТ удвоил выдачу потребкредитов

13 июня 2023, 13:35
Фото: Банк ЗЕНИТ
За 5 месяцев 2023 года Банк ЗЕНИТ увеличил выдачу потребительских кредитов в два раза до 3,3 млрд рублей, по сравнению с результатом прошлого года.

Чаще всего заемными средствами пользовались жители Республики Татарстан, Липецка и Москвы, а средний размер по кредиту составил 682 тыс. рублей.

Ставка по потребительскому кредиту в Банке ЗЕНИТ составляет от 5,5% годовых. Клиенты могут получить до 5 млн рублей на срок до семи лет.

Для снижения финансовой нагрузки, заемщику доступны 3 месяца льготного периода, когда можно платить только проценты. Услуга бесплатная и предоставляется по желанию клиента.

Подробнее узнать об условиях кредитования и процентной ставки можно сайте банка. Подать заявку можно любым удобным способом: в офисе Банка ЗЕНИТ, в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» или на сайте.

#Елена Янкевич
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