Банк ЗЕНИТ удвоил выдачу потребкредитов

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Чаще всего заемными средствами пользовались жители Республики Татарстан, Липецка и Москвы, а средний размер по кредиту составил 682 тыс. рублей.
Ставка по потребительскому кредиту в Банке ЗЕНИТ составляет от 5,5% годовых. Клиенты могут получить до 5 млн рублей на срок до семи лет.
Для снижения финансовой нагрузки, заемщику доступны 3 месяца льготного периода, когда можно платить только проценты. Услуга бесплатная и предоставляется по желанию клиента.
Подробнее узнать об условиях кредитования и процентной ставки можно сайте банка. Подать заявку можно любым удобным способом: в офисе Банка ЗЕНИТ, в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» или на сайте.