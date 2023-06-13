Чем грозят самосвалы из Китая российским дорогам

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
На сегодняшний день 2/3 рынка грузовиков в стране занимают самосвалы из Китая. Отмечается, что несколько лет назад их доля не превышала ¼. Увеличение доли китайской продукции в этом сегменте обусловлено поддержкой китайским правительством экспорта и переходом автопрома Китая на экологический стандарт «Евро-6», в связи с чем появилась необходимость реализации техники со стандартом на класс ниже. Сейчас там имеется примерно 150 000 таких самосвалов, пишет inkazan.ru.
Однако использование китайских автомобилей на российских дорогах повлекло за собой негативные последствия. Глава сервисного центра «УралКам» Алексей Попшой в беседе с представителем издания обратил внимание на то, что у самосвалов чрезмерно объемные кузова и их часто перегружают. Это приносит вред автодорогам.
Ввиду снижения контроля за соблюдением весовых норм эксплуатанты покупают грузовые автомобили, которые не подходят для определенных направлений использования. Например, технику применяют при строительстве объектов в черте городе. Следствием такой эксплуатации является повреждение дорожного покрытия, и появляется необходимость чаще его ремонтировать.
Ухудшение состояния дорог в свою очередь влечет за собой увеличение количества аварий с участием китайских самосвалов. Попшой отметил, что у этой техники слабая тормозная система, и это является причиной многих ДТП.
В случае перегруза у автомобилей увеличивается тормозной путь и ими сложнее управлять на дорогах. Так, в мае на автотрассе Ростов — Азов произошло крупное ДТП с двумя китайскими зерновозами. Находившийся за рулем грузовика FAW водитель въехал в большегруз той же марки, который был припаркован у обочины. Ранее ДТП с китайскими грузовиками произошло на Урале, когда тягач въехал в легковую машину Renault Sandero, остановившуюся для поворота. В результате два ребенка, которые находились на заднем сиденье иномарки, получили тяжелые травмы.
Еще один негативный момент эксплуатации китайских самосвалов связан с проблемами их обслуживания. У автосервисов нет специальных каталогов автокомпонентов для некоторых марок.
«У определенных марок гарантийное обслуживание вообще отсутствует в некоторых городах, например в Челябинске его нет. Только тягач Sitrak вот сейчас появился, у них торговая сеть и гарантийность развиваются, с другими марками — беда», — пояснил Алексей Попшой.
Также не хватает запчастей. В период пандемии их было невозможно достать. Поставки задерживались настолько, что автомобили могли простоять до трех месяцев.
Отмечается, что китайские самосвалы отличаются низким качеством. Речь идет о холодной кабине, проблемах в электрике, негерметичности. Кроме этого, у таких грузовиков слабая ходовая часть: от ТО до ТО — 50 000 километров. Проблема состоит в том, что у автомобилей выходит из строя ось, а при ее заказе под конкретным номером может прийти совсем другой размер, рассказал эксперт.