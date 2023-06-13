Чем грозят самосвалы из Китая российским дорогам

В случае перегруза у автомобилей увеличивается тормозной путь и ими сложнее управлять на дорогах. Так, в мае на автотрассе Ростов — Азов произошло крупное ДТП с двумя китайскими зерновозами. Находившийся за рулем грузовика FAW водитель въехал в большегруз той же марки, который был припаркован у обочины. Ранее ДТП с китайскими грузовиками произошло на Урале, когда тягач въехал в легковую машину Renault Sandero, остановившуюся для поворота. В результате два ребенка, которые находились на заднем сиденье иномарки, получили тяжелые травмы.