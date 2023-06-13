Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Шолоховский районный суд вынес приговор руководителю отдела соцзащиты населения администрации Верхнедонского района Ростовской области Ольге Жуковой. Ее признали виновной в мошенничестве при распределении социальных субсидий.
Жукова давала указания оформлять материальную помощь, положенную малоимущим семьям, своим знакомым, не имевшим на это никакого права. Впоследствии часть полученных денег она забирала себе.
Чиновницу приговорили к трем с половиной годам заключения и штрафу в размере 20 тысяч рублей.
Ранее директора фирмы «Строим по нормам и правилам» отправили в колонию за хищение денег при строительстве жилья для детей-сирот в Ростовской области.