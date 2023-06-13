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Чиновница в Ростовской области незаконно раздавала социальные субсидии своим друзьям

13 июня 2023, 09:42
Фото: vc.com/nakgov
Чиновница в Ростовской области незаконно оформляла огромные пособия на своих друзей
Жительницу Ростовской области осудили за мошенничество при оформлении социальных субсидий, сообщили в ФСБ России по региону.

Шолоховский районный суд вынес приговор руководителю отдела соцзащиты населения администрации Верхнедонского района Ростовской области Ольге Жуковой. Ее признали виновной в мошенничестве при распределении социальных субсидий.

Жукова давала указания оформлять материальную помощь, положенную малоимущим семьям, своим знакомым, не имевшим на это никакого права. Впоследствии часть полученных денег она забирала себе.

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Чиновницу приговорили к трем с половиной годам заключения и штрафу в размере 20 тысяч рублей.

Ранее директора фирмы «Строим по нормам и правилам» отправили в колонию за хищение денег при строительстве жилья для детей-сирот в Ростовской области.

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